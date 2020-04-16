На фоне пандемии COVID-19 из России выехали более 1 млн иностранцев
Из-за распространения коронавирусной инфекции из России, начиная с 1 марта, выехали более 1,2 млн иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центре МВД. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что более 97 тысяч иностранцев обратились за продлением срока временного пребывания в России.
Ранее стало известно, что иностранным гражданам, находящимся в РФ на основании виз, продлят срок их действия на 90 дней независимо от цели пребывания.
Между тем, в начале апреля в Госдуму поступил законопроект, который упрощает процедуру получения российского гражданства. Согласно документу, иностранец, желающий получить российский паспорт, может сохранить прежнее гражданство.
Кроме того, авторы инициативы предлагают несколько скорректировать положение, по которому на гражданство РФ могут претендовать иностранцы, прожившие в стране 5 лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в стране. Так, от необходимости соблюдения «пятилетнего ценза» будут освобождены граждане Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана.
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