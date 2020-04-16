На фоне пандемии COVID-19 из России выехали более 1 млн иностранцев

Из-за распространения коронавирусной инфекции из России, начиная с 1 марта, выехали более 1,2 млн иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-центре МВД. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что более 97 тысяч иностранцев обратились за продлением срока временного пребывания в России.

Ранее стало известно, что иностранным гражданам, находящимся в РФ на основании виз, продлят срок их действия на 90 дней независимо от цели пребывания.