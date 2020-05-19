Из Парижа вывезли на родину более 240 россиян

По данным агентства, на рейс было зарегистрировано 244 человека, среди которых двое французов - сотрудников посольства в Москве. Отмечается, что 78 человек сойдут с самолета в Петербурге, остальные будут доставлены в столицу. Все прибывшие в РФ будут обязаны пройти двухнедельный карантин.

Как отмечает ТАСС, этот рейс стал первым вывозным рейсом из Парижа. Напомним, Россия приостановила все международное авиасообщение, кроме вывозных рейсов, 27 марта в связи с пандемией коронавируса.

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих высказал надежду на возобновление международных авиапервозок летом. По его словам, в первую очередь это решение будет зависеть от того, какая эпидемиологическая обстановка будет в других странах.











