Из Парижа вывезли на родину более 240 россиян
Самолет, с застрявшими в Париже россиянами из-за пандемии коронавируса, приземлился в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, на рейс было зарегистрировано 244 человека, среди которых двое французов - сотрудников посольства в Москве. Отмечается, что 78 человек сойдут с самолета в Петербурге, остальные будут доставлены в столицу. Все прибывшие в РФ будут обязаны пройти двухнедельный карантин.
Как отмечает ТАСС, этот рейс стал первым вывозным рейсом из Парижа. Напомним, Россия приостановила все международное авиасообщение, кроме вывозных рейсов, 27 марта в связи с пандемией коронавируса.
Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих высказал надежду на возобновление международных авиапервозок летом. По его словам, в первую очередь это решение будет зависеть от того, какая эпидемиологическая обстановка будет в других странах.
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