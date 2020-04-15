Из Нью-Йорка вылетел самолёт с 278 россиянами
15 апреля 202011:22
Вывозной рейс SU103 с 278 россиянами на борту отправлен из Нью-Йорка в Санкт-Петербург, сообщила на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Опыт отправки неделю назад не просто учтён, а был взят за основу для анализа эффективности вывозного алгоритма. Работа над ошибками проделана», - отметила она.
В петербургском аэропорту «Пулково» сойдут 59 пассажиров, остальные тем же рейсом будут доставлены в столичный аэропорт «Шереметьево».
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