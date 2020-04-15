Из Нью-Йорка вылетел самолёт с 278 россиянами

«Опыт отправки неделю назад не просто учтён, а был взят за основу для анализа эффективности вывозного алгоритма. Работа над ошибками проделана», - отметила она.

В петербургском аэропорту «Пулково» сойдут 59 пассажиров, остальные тем же рейсом будут доставлены в столичный аэропорт «Шереметьево».

