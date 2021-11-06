Из МВД поступают противоречивые данные о задержанных по делу о хулигантстве в новой Москве

Четверо задержанных после нападения на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках родились в одном из государств Закавказья. Среди нет казахов, утверждает РИА Новости со ссылкой на источник в МВД.

Задержан четвертый участник конфликта в Новой Москве

Ранее в официальном комментарии МВД заместитель начальника УВД по ТиНАО ГУМВД России по Москве Алексей Ломанчук рассказал о том, что задержанными «оказались трое граждан России 2000-го, 2002-го и 2003-го годов рождения и один мужчина 2002 года рождения – уроженец ближнего зарубежья».

Напомним, уголовное дело, возбужденное по статье «Хулиганство» в отношении молодых людей, напавших на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках в Новой Москве, передано в первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного ГСУ СК России для дальнейшего расследования.

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Фото: Free Wind/Фотобанк Лори
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