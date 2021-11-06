СК РФ ходатайствует о заключении под стражу напавших на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках
Уголовное дело, возбужденное по статье «Хулиганство» в отношении молодых людей, напавших на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках в Новой Москве, передано в первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного ГСУ СК России для дальнейшего расследования.
«По результатам первоначальных следственных и иных процессуальных действий, четверым задержанным в возрасте от 17 до 19 лет, с учётом полученных доказательств, планируется предъявить обвинения по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и направить в суд ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу, проверить их по всем имеющимся учётам на причастность к совершению иных преступлений», - говорится на сайте Следственного комитета.
Также сообщается, что назначены судебно-медицинские экспертизы, состоялись очные ставки и обыски по месту жительства нарушителей, проведены опросы очевидцев.
В рамках уголовного дела психологи оказывают помощь малолетнему потерпевшему.
Ранее в субботу адвокат одного из участников дела о нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках Роман Масютенко рассказал, что подозреваемые защищались. Об этом пишут «Известия».
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