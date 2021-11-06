СК РФ ходатайствует о заключении под стражу напавших на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках

«По результатам первоначальных следственных и иных процессуальных действий, четверым задержанным в возрасте от 17 до 19 лет, с учётом полученных доказательств, планируется предъявить обвинения по ч. 3 ст. 30, пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и направить в суд ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу, проверить их по всем имеющимся учётам на причастность к совершению иных преступлений», - говорится на сайте Следственного комитета.

Также сообщается, что назначены судебно-медицинские экспертизы, состоялись очные ставки и обыски по месту жительства нарушителей, проведены опросы очевидцев.

В рамках уголовного дела психологи оказывают помощь малолетнему потерпевшему.

Ранее в субботу адвокат одного из участников дела о нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках Роман Масютенко рассказал, что подозреваемые защищались. Об этом пишут «Известия».



