Задержан четвертый участник конфликта в Новой Москве
Четвертый подозреваемый в участии в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве задержан. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».
Полиция установила местонахождение участника конфликта и в ночное время задержала его. Мужчина 2002 года рождения доставлен в территориальное подразделение полиции.
Ранее в Сети появилось видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком. После публикации ролика правоохранители начали проверку. Были задержаны трое подозреваемых в нападении, все они – граждане России и, по их словам, братья.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Однако позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство.
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