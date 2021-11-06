Задержан четвертый участник конфликта в Новой Москве

Четвертый подозреваемый в участии в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве задержан. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

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Полиция установила местонахождение участника конфликта и в ночное время задержала его. Мужчина 2002 года рождения доставлен в территориальное подразделение полиции.

Ранее в Сети появилось видео с нападением четверых мужчин на отца с ребенком. После публикации ролика правоохранители начали проверку. Были задержаны трое подозреваемых в нападении, все они – граждане России и, по их словам, братья.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Однако позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство.

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ФОТО: pxhere.com
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