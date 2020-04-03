Из Москвы перед выходной неделей уехали 850 тысяч человек

В период с 27 по 29 марта, перед началом первой выходной недели в России, из столицы уехали 567 тысяч автомобилей — это более 850 тысяч человек. Такие данные «Интерфаксу» привели в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

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Президент России Владимир Путин 25 марта объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей в связи с распространением коронавируса.

Накануне, 2 апреля, глава государства расширил срок действия выходного режима до конца апреля. При этом президент потребовал, чтобы работодатели продолжали выплачивать россиянам зарплату.

Также Путин отметил, что в случае улучшения эпидемиологической обстановки выходной режим может быть сокращен.

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ФОТО: pixabay.com
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