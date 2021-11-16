В Белоруссии организуют логистический центр для мигрантов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил главе Гродненской области подготовить логистический центр для размещения беженцев. Об этом сообщает белорусское издание «БелТа».
В центре уже подготовили более двух тысяч спальных комплектов для мигрантов, находящихся на пункте пропуска «Брузги». Еду в логистическом центре будут готовить полевые кухни.
Ранее ситуация на польско-белорусской границе обострилась: несколько мигрантов попытались попасть на территорию Польши и демонтировать заграждения.
В Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что польские солдаты использовали против беженцев слезоточивый газ, водомёты и светошумовые гранаты. В то же время в Варшаве подчеркнули, что белорусские пограничники управляли мигрантами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+36 818 / сут.
Умерли
258 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+33 891 / сут.
- В Белоруссии организуют логистический центр для мигрантов
- Военный эксперт объяснил, почему Россия не будет вступаться за Армению
- РФС ответил на слова Карпина о возможном уходе из сборной России
- Писателя Виктора Пелевина заметили в Таиланде спустя 20 лет
- Семеро польских полицейских были ранены во время атаки мигрантов
- Минтранс: требование о QR-кодах распространят и на зарубежные авиакомпании
- Потенциально опасный астероид летит к Земле
- СМИ: в Госдуму поступил проект о поправках к закону об иноагентах
- Кабмин утвердил требования к системе вызова экстренных служб
- Цена на газ в Европе снова превысила $1000 за тысячу кубометров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru