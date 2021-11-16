В Белоруссии организуют логистический центр для мигрантов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил главе Гродненской области подготовить логистический центр для размещения беженцев. Об этом сообщает белорусское издание «БелТа».

В центре уже подготовили более двух тысяч спальных комплектов для мигрантов, находящихся на пункте пропуска «Брузги». Еду в логистическом центре будут готовить полевые кухни.

Семеро польских полицейских были ранены во время атаки мигрантов

Ранее ситуация на польско-белорусской границе обострилась: несколько мигрантов попытались попасть на территорию Польши и демонтировать заграждения.

В Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что польские солдаты использовали против беженцев слезоточивый газ, водомёты и светошумовые гранаты. В то же время в Варшаве подчеркнули, что белорусские пограничники управляли мигрантами.

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Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:ПольшаБелоруссияМигранты
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