Из Липецка отправили очередной гуманитарный груз для участников СВО

В сообщении говорится, что сбор и отправка гуманитарного груза для раненых участников СВО был организован комитетом солдатских матерей Липецка.

В акции, которая проходила с 1 по 25 октября, приняли участие многие предприятия и организации, в том числе общеобразовательные школы, Фонд Батищева, Липецкий торгово-технологический техникум, сотрудники Следственного комитета, индивидуальные предприниматели и неравнодушные жители Липецка.

Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что направился в зону СВО с целью доставить груз, а также посетить ряд добровольческих частей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».