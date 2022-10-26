Из Липецка отправили очередной гуманитарный груз для участников СВО
Более 100 бойцов, находящихся на лечении в госпитале в Белгороде, получат продуктовые наборы, тёплые вещи и другие подарки, которые были собраны в рамках акция «Подарок солдату», сообщает «Липецкмедиа».
В сообщении говорится, что сбор и отправка гуманитарного груза для раненых участников СВО был организован комитетом солдатских матерей Липецка.
В акции, которая проходила с 1 по 25 октября, приняли участие многие предприятия и организации, в том числе общеобразовательные школы, Фонд Батищева, Липецкий торгово-технологический техникум, сотрудники Следственного комитета, индивидуальные предприниматели и неравнодушные жители Липецка.
Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что направился в зону СВО с целью доставить груз, а также посетить ряд добровольческих частей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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