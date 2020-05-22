Из Киргизии в Екатеринбург доставили 60 россиян
Вывозной рейс из Киркизии доставил на родину 60 россиян. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что рейс прошел по маршруту Бишкек – Новосибирск – Екатеринбург. Самолет приземлился в екатеринбургском аэропорту в 00:42 по местному времени (22:42 мск).
Россия прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами с 27 марта и теперь принимает только вывозные рейсы, грузовые, санитарные, почтовые и гуманитарные рейсы, транзитные рейсы с посадкой для дозаправки.
Ранее аналитики рынка пассажирских авиаперевозок в эфире НСН высказали разные мнения о возможности международных перелетов из России с лета.
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