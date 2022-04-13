Из игры FIFA 22 убрали все российские команды
В обновлённой версии компьютерной игры FIFA 22 не будет российских клубов, сообщает «Интерфакс».
Компания, которой принадлежит игра EA Sports, удалила из неё все российские команды, в том числи и сборную РФ, а также стадион московского «Спартака» «Открытие Банк Арена».
Как заявили в компании-разработчике игры, такие меры приняты в качестве реакции на проводимую российскими Вооруженными силами спецоперацию на Украине.
Кроме того, это соответствует решениям, принятым в ФИФА и УЕФА в отношении команд из России в реальном футболе, говорится на сайте EA Sports.
Все кто раньше выбрал себе российскую команду, после обновления обнаружили, что играют за французский ПСЖ.
Ранее РПЛ и ФНЛ исключили из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг.
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