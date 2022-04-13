Из игры FIFA 22 убрали все российские команды

В обновлённой версии компьютерной игры FIFA 22 не будет российских клубов, сообщает «Интерфакс».

Компания, которой принадлежит игра EA Sports, удалила из неё все российские команды, в том числи и сборную РФ, а также стадион московского «Спартака» «Открытие Банк Арена».

Как заявили в компании-разработчике игры, такие меры приняты в качестве реакции на проводимую российскими Вооруженными силами спецоперацию на Украине.