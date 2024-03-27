Из больниц Москвы выписали 34 пострадавших при теракте в «Крокусе»

Более 30 пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» выписали из больниц Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Президент России отметил всех, кто помогал пострадавшим на месте теракта в «Крокусе»

«Всего в московские больницы поступили 94 человека. 34 уже выписаны», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Собянин добавил, что на лечении остаются 60 человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате погибли 139 человек, еще 182 пострадали. Как сообщал Сергей Собянин, рестораны и предприятия торговли Москвы направили свыше 215 млн рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших, еще более 20 млн пожертвовали москвичи через благотворительные сервисы, пишет Ura.ru.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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