Из больниц Москвы выписали 34 пострадавших при теракте в «Крокусе»
Более 30 пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» выписали из больниц Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Всего в московские больницы поступили 94 человека. 34 уже выписаны», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Собянин добавил, что на лечении остаются 60 человек.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате погибли 139 человек, еще 182 пострадали. Как сообщал Сергей Собянин, рестораны и предприятия торговли Москвы направили свыше 215 млн рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших, еще более 20 млн пожертвовали москвичи через благотворительные сервисы, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru