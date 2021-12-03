Ивлееву и Элджея заметили вместе на Кипре
В романе блогера и телеведущей Насти Ивлеевой и рэпера Элджея, судя по всему, точка все еще не поставлена, сообщает телеканал «360».
Не так давно молодые люди официально объявили о своем расставании. Однако их стали снова замечать вместе. Ивлеева и Элджей проводили время на Кипре.
В интернете появилось видео романтического ужина в ресторане Matsuhisa в пятизвездочном отеле Amara Hotel. Бывшие супруги мило беседуют за столом.
По данным СМИ, Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея) покинул Россию еще месяц назад и, вероятно, пытается получить гражданство Кипра. На днях он был замечен возле иммиграционного центра этого островного государства.
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