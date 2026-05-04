Боеприпас взорвался в руках у ребенка в Крыму
Боеприпас сдетонировал в руках у 12-летнего мальчика в Крыму. Об этом со ссылкой на республиканский главк СК РФ сообщает RT.
Уточняется, что инцидент произошёл 3 мая. Школьник, гулявший с товарищем около заброшенного здания, нашёл взрывоопасный предмет.
«После того как мальчик взял его в руки, произошла детонация. Ребёнок был госпитализирован в медучреждение с травмой руки», - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее ребёнок лишился фаланги пальца из-за взрыва петарды в Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Березуцкий или Игнашевич? Булыкин назвал преемников Челестини в ЦСКА
- Боеприпас взорвался в руках у ребенка в Крыму
- Анне Банщиковой присвоили звание заслуженной артистки РФ
- Затягивание сроков выдачи виз в Японию не отпугнет россиян
- Бегства нет: Россияне скупают недвижимость в Дубае на фоне обстрелов
- Россиянам объяснили, можно ли тренироваться каждый день
- Суд арестовал все активы основателя «Русагро» Мошковича
- Вратарь Набоков объявил об уходе из ХК «Металлург»
- Экс-глава Дагестана попросил пока не направлять его на новую работу
- Не из-за забоя скота: Почему в России дорожает говядина