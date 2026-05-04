Боеприпас взорвался в руках у ребенка в Крыму

Уточняется, что инцидент произошёл 3 мая. Школьник, гулявший с товарищем около заброшенного здания, нашёл взрывоопасный предмет.

«После того как мальчик взял его в руки, произошла детонация. Ребёнок был госпитализирован в медучреждение с травмой руки», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее ребёнок лишился фаланги пальца из-за взрыва петарды в Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».