Ивлеева подала в суд на производителя энергетиков

Блогер Анастасия Ивлеева подала в суд на производителя энергетиков Easy Peasy. Сумма иска составила 4,6 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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Причины судебного иска блогера к смоленскому заводу ООО «Сила воина Евразия», в котором производится продукция Easy Peasy, неизвестны.

По мнению издания, Ивлеева могла обратиться в суд из-за приостановки предприятием производства продукции блогера после скандала с «голой» вечеринкой.

22 января сообщалось, что из российских магазинов по неясным причинам исчезают чипсы и энергетики от Анастасии Ивлеевой.

Ранее Таганский суд Москвы отказался рассматривать иск к блогеру Анастасии Ивлеевой по поводу «голой» вечеринки, рассказали РИА Новости в суде.



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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ПродажаПроизводствоИскСуд

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