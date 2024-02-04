Ивлеева подала в суд на производителя энергетиков

Причины судебного иска блогера к смоленскому заводу ООО «Сила воина Евразия», в котором производится продукция Easy Peasy, неизвестны.



По мнению издания, Ивлеева могла обратиться в суд из-за приостановки предприятием производства продукции блогера после скандала с «голой» вечеринкой.



22 января сообщалось, что из российских магазинов по неясным причинам исчезают чипсы и энергетики от Анастасии Ивлеевой.

Ранее Таганский суд Москвы отказался рассматривать иск к блогеру Анастасии Ивлеевой по поводу «голой» вечеринки, рассказали РИА Новости в суде.





