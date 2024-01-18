Суд отказался рассматривать иск к Анастасии Ивлеевой из-за «голой» вечеринки

Из решения суда следует, что заявление подавало лицо, у которого нет права выступать в защиту других граждан.

Хамовнический суд Москвы 10 января вернул заявителям аналогичный иск. Истцы требовали миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда после проведения скандальной «голой» вечеринки в клубе «Мутабор».

Лефортовский суд Москвы 29 декабря оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей. Блогер признана виновной в организации мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка, напоминает «Радиоточка НСН».

