СМИ: На клуб Mutabor снова подали в суд

По мнению истца, ночное заведение Москвы оскорбляет ценность человеческой жизни. Активист трубет компенсации морального ущерба. Лефортовский суд столицы принял иск к производству.

Ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой после «голой» вечеринки в московском клубе Mutabor. Вторым ответчиком заявлено ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС). Как отметил ТАСС со ссылкой на истцов, они требуют взыскать с Ивлеевой и МТС миллиард рублей. Эту сумму, согласно исковым требованиям, ответчики должны перечислить в государственный фонд поддержки участников спецоперации на Украине «Защитники Отечества», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

