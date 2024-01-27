СМИ: На клуб Mutabor снова подали в суд
Активист из Тюмени подал в суд на столичный клуб Mutabor, где прошла знаменитая «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, пишет Telegram-канал Shot.
По мнению истца, ночное заведение Москвы оскорбляет ценность человеческой жизни. Активист трубет компенсации морального ущерба. Лефортовский суд столицы принял иск к производству.
Ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой после «голой» вечеринки в московском клубе Mutabor. Вторым ответчиком заявлено ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС). Как отметил ТАСС со ссылкой на истцов, они требуют взыскать с Ивлеевой и МТС миллиард рублей. Эту сумму, согласно исковым требованиям, ответчики должны перечислить в государственный фонд поддержки участников спецоперации на Украине «Защитники Отечества», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru