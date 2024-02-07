Ивлеева отсудила у мебельщиков только шесть тысяч рублей вместо миллиона

По словам истицы, она повелась на красивые картинки на сайте мебельной фирмы, однако после уплаты аванса в размере 1,1 млн рублей связь с мебельщикам оборвалась, а их сайт перестал работать.

Глава мебельной компании, в свою очередь, пояснил, что у них просто произошла небольшая задержка в обустройстве гардеробной.

Суд встал на сторону Ивлеевой, однако многократно уменьшил размер компенсации. Вместо миллиона ей присудили всего 6 048 рублей неустойки, а также 133 рубля госпошлины. Будет ли телеведущая оспаривать это решение пока неизвестно.

Ранее Ивлеева подала в суд на производителя энергетиков Easy Peasy, сумма иска составила 4,6 млн рублей, причины судебного иска неизвестны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

