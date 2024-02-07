Ивлеева отсудила у мебельщиков только шесть тысяч рублей вместо миллиона
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева выиграла суд у мебельной компании из Санкт-Петербурга, сообщает Life.ru.
По словам истицы, она повелась на красивые картинки на сайте мебельной фирмы, однако после уплаты аванса в размере 1,1 млн рублей связь с мебельщикам оборвалась, а их сайт перестал работать.
Глава мебельной компании, в свою очередь, пояснил, что у них просто произошла небольшая задержка в обустройстве гардеробной.
Суд встал на сторону Ивлеевой, однако многократно уменьшил размер компенсации. Вместо миллиона ей присудили всего 6 048 рублей неустойки, а также 133 рубля госпошлины. Будет ли телеведущая оспаривать это решение пока неизвестно.
Ранее Ивлеева подала в суд на производителя энергетиков Easy Peasy, сумма иска составила 4,6 млн рублей, причины судебного иска неизвестны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru