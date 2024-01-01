Суд решил не блокировать YouTube-канал Ивлеевой из-за видео с нецензурной лексикой

Савеловский суд Москвы отказался удовлетворить иск предпринимателя и общественного деятеля Александра Морозова заблокировать YouTube-канал ведущей и блогера Анастасии Ивлеевой из-за ненормативной лексики на ресурсе. Он также не стал запрещать публичную деятельность Ивлеевой, передает ТАСС со ссылкой на имеющееся решение суда.

Адвокат Добровинский высмеял продюсера «Бригады» за миллиардный иск к Ивлеевой

«Суд решил в удовлетворении исковых требований Морозова Александра Ивановича к ИП Узенюк А. В. и ООО "Гугл" о взыскании компенсации морального вреда, блокировке аккаунтов и каналов в сети Интернет, удалении публикаций, обязании принести извинения, блокировке аккаунтов, запрете заниматься любой публичной деятельностью отказать», – говорится в документе.

Суд установил, что ролики на YouTube-канале Ивлеевой имеют маркировку «18+» и защитные механизмы платформы от просмотра контента несовершеннолетними. Они также не затрагивают интересы истца, пришел к заключению суд.

Морозов обратился в суд после просмотра и анализа 84 роликов на канале «Настя Ивлеева», в которых обнаружил нецензурную лексику. Предприниматель обратился в суд и потребовал от ООО «Гугл» заблокировать YouTube-канал блогера, а также решил взыскать в общей сложности 10 млн рублей с компании и самой Ивлеевой.

Ранее Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой, под которым подписались 22 человека. Его инициатором выступил продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков. Он хочет взыскать с организатора вечеринки в клубе Mutabor 1 млрд рублей, пообещав перечислить эти деньги в государственный фонд «Защитники Отечества».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:БлокировкаБлогерYoutubeСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры