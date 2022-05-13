Ивана Урганта заметили в Финляндии

Телеведущего Ивана Урганта заметили в Финляндии. Снимки шоумена появились в Сети.

Первый канал опроверг информацию о закрытии шоу «Вечерний Ургант»

Отмечается, что Урганта увидели на заправке на трассе Хельсинки — Хамина. По словам очевидцев, телеведущий следовал в сторону российской границы, отмечает РИА ФАН.

По данным СМИ, шоумен может продолжить работу на российском телевидении и вернуться к съемкам в кино.

Ранее Первый канал опроверг сообщения о закрытии шоу «Вечерний Ургант». Как сообщали Telegram-каналы, декорации студии телепередачи якобы разобрали и вывозят из «Останкино». В пресс-службе телеканала назвали слухи о закрытии шоу «собачьей чушью», пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТелевидениеИван Ургант
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