Ивана Урганта заметили в Финляндии

Отмечается, что Урганта увидели на заправке на трассе Хельсинки — Хамина. По словам очевидцев, телеведущий следовал в сторону российской границы, отмечает РИА ФАН.

По данным СМИ, шоумен может продолжить работу на российском телевидении и вернуться к съемкам в кино.

Ранее Первый канал опроверг сообщения о закрытии шоу «Вечерний Ургант». Как сообщали Telegram-каналы, декорации студии телепередачи якобы разобрали и вывозят из «Останкино». В пресс-службе телеканала назвали слухи о закрытии шоу «собачьей чушью», пишет Ura.ru.

