Иван Ургант опроверг съемки нового сезона «Вечернего Урганта»

Иван Ургант прокомментировал информацию о съемках нового сезона шоу «Вечерний Ургант». Он заявил, что кадры, распространяемые в телеграм-каналах, не имеют отношения к перезапуску программы. По его словам, это «съемка неизвестного происхождения». Об этом телеведущий рассказал РБК Life.

Депутат Госдумы призвал признать Урганта иноагентом

Ранее о том, что певец Филипп Киркоров и блогер Валя Карнавал могли стать первыми гостями на записи телепрограммы «Вечерний Ургант» после долгого перерыва, сообщила «Газета. ру».

Депутат Госдумы Николай Новичков на прошлой неделе на пресс-конференции в НСН предложил признать Ивана Урганта иноагентом. В эфире НСН телеведущий ответил, что странные идеи депутатов должны стать предметом изучения ученых, отметив, что его шоу не было «закрыто» для парламентариев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТелевидениеИван Ургант
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