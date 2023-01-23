Иван Ургант опроверг съемки нового сезона «Вечернего Урганта»

Ранее о том, что певец Филипп Киркоров и блогер Валя Карнавал могли стать первыми гостями на записи телепрограммы «Вечерний Ургант» после долгого перерыва, сообщила «Газета. ру».

Депутат Госдумы Николай Новичков на прошлой неделе на пресс-конференции в НСН предложил признать Ивана Урганта иноагентом. В эфире НСН телеведущий ответил, что странные идеи депутатов должны стать предметом изучения ученых, отметив, что его шоу не было «закрыто» для парламентариев.

