Июль 2021 года признан самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

Июль 2021 года официально признан самым жарким месяцем за всю историю мировых погодных наблюдений. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) на своем сайте.

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«В этом случае первое место - наихудшее место», - отметил администратор NOAA доктор Рик Спинрад. «Июль, как правило, самый теплый месяц в мире, но июль 2021 года превзошел сам себя. Этот новый рекорд дополняет тревожный и разрушительный путь, который изменение климата установило для всего мира», - заявил ученый.

В мире температура воздуха была на 1,67 градус Цельсия выше, чем средний показатель на протяжении предыдущего века. История мировых метеонаблюдений насчитывает 142 года. Отмечается, что предыдущий рекорд был установлен в 2016 году.

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ФОТО: РИА Новости
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