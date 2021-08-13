Июль 2021 года признан самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

«В этом случае первое место - наихудшее место», - отметил администратор NOAA доктор Рик Спинрад. «Июль, как правило, самый теплый месяц в мире, но июль 2021 года превзошел сам себя. Этот новый рекорд дополняет тревожный и разрушительный путь, который изменение климата установило для всего мира», - заявил ученый.

В мире температура воздуха была на 1,67 градус Цельсия выше, чем средний показатель на протяжении предыдущего века. История мировых метеонаблюдений насчитывает 142 года. Отмечается, что предыдущий рекорд был установлен в 2016 году.

