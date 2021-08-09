Климатологи оценили потепление в Москве по сравнению с 1950 годом

Среднегодовая температура воздуха в Москве выросла на один градус с 1950 года. Такие данные следуют из шестого оценочного доклада Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). По этому показателю Россия вошла в тройку лидеров. Сильнее за 60 лет потеплело в Калькутте (на 2,33 градуса) и в Тиране (на 2,33).

Доклад МГЭИК выходит раз в шесть лет. В Международную группу экспертов входят представители 195 стран, в том числе, и России.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предсказал превращение Москвы через 30 лет в Ростов-на-Дону.

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ФОТО: flickr.com
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