Климатологи оценили потепление в Москве по сравнению с 1950 годом
Среднегодовая температура воздуха в Москве выросла на один градус с 1950 года. Такие данные следуют из шестого оценочного доклада Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). По этому показателю Россия вошла в тройку лидеров. Сильнее за 60 лет потеплело в Калькутте (на 2,33 градуса) и в Тиране (на 2,33).
Доклад МГЭИК выходит раз в шесть лет. В Международную группу экспертов входят представители 195 стран, в том числе, и России.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предсказал превращение Москвы через 30 лет в Ростов-на-Дону.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+22 160 / сут.
Умерли
5,8 млн+5,6 млн / сут.
Выздоровели
166 тыс.+-5 589 857 / сут.
- Мужчина застрелил двухлетнего ребенка и ранил женщину под Тулой
- Внучка Лукашенко блестяще сдала экзамены в МГУ
- Юрий Грымов стал заслуженным артистом России
- Климатологи оценили потепление в Москве по сравнению с 1950 годом
- Белорусская бегунья Тимановская выставила на продажу серебро Европейских игр
- Зюганов просит ВС РФ восстановить Грудинина в списке КПРФ на выборах в Госдуму
- После взрыва на НЛМК приостановлена работа одного из цехов
- Лукашенко назвал условие признания Крыма российским
- Правительство подготовило проект концепции развития водородной энергетики в России
- Свердловский детский лагерь обвинили в ЛГБТ-пропаганде из-за «дней наоборот»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru