Итоги конкурса «Лучший книжный магазин Москвы» подведут 27 ноября

26 ноября 201917:05

Победителей конкурса «Лучший книжный магазин Москвы» объявят в среду, 27 ноября. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы, в этом году для работников книжной индустрии была придумана отдельная номинация — «Лучший специалист книжной торговли».

В департаменте также сообщили, что всего на конкурс поступило 29 заявок.

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«В конкурсе принимают участие книжные магазины любого формата — от крупных сетевых до клубных, в ассортименте которых книга является главным товаром», — рассказали в пресс-службе.

Добавим, конкурс состоялся в столице уже в тринадцатый раз. В этом году к уже имеющимся также добавили новую номинацию — «Карьерный рост».


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ФОТО: РИА Новости
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