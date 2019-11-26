Итоги конкурса «Лучший книжный магазин Москвы» подведут 27 ноября
Победителей конкурса «Лучший книжный магазин Москвы» объявят в среду, 27 ноября. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы, в этом году для работников книжной индустрии была придумана отдельная номинация — «Лучший специалист книжной торговли».
В департаменте также сообщили, что всего на конкурс поступило 29 заявок.
«В конкурсе принимают участие книжные магазины любого формата — от крупных сетевых до клубных, в ассортименте которых книга является главным товаром», — рассказали в пресс-службе.
Добавим, конкурс состоялся в столице уже в тринадцатый раз. В этом году к уже имеющимся также добавили новую номинацию — «Карьерный рост».
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