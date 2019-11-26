Итоги конкурса «Лучший книжный магазин Москвы» подведут 27 ноября

Победителей конкурса «Лучший книжный магазин Москвы» объявят в среду, 27 ноября. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы, в этом году для работников книжной индустрии была придумана отдельная номинация — «Лучший специалист книжной торговли».

В департаменте также сообщили, что всего на конкурс поступило 29 заявок.