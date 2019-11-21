Главархив рассказал о самых интересных запросах москвичей

В учреждения Главархива Москвы за прошедшие десять месяцев 2019-го поступило более ста тысяч обращений. Читальные залы архива посетили почти 32 тысяч пользователей, для работы им было выдано около 170 тысяч дел.

Как отмечается на официальном сайте мэра столицы, в Архивном фонде Москвы хранятся документы органов власти, предприятий, учреждений и организаций столицы, а также личные собрания и фото-аудио-видео документы. Старейшие источники датируются концом XVIII века.

Специалисты подчёркивают, что материалам архива обращаются по самым различным вопросам: от установления родства до изучения документов об истории архитектуры города, его памятниках и знаковых объектов. Кроме того, жители столицы ищут в архиве документацию по истории городского транспорта.

Сотрудники Главархива Москвы рассказали, что приоритетной темой исследователей москвичей является поиск генеалогической информации о родственниках, истории своей семьи на основании документов дворянских родов, спискам купцов, по личным делам студентов и преподавателей московских вузов, а также метрическим книгам и исповедным ведомостям православных церквей, книгам московских мечетей, синагог, лютеранских и католических храмов Московской губернии.

А вот одним из специфических видов обращений в архив являются запросы о подтверждении национальности умерших родственников.