Главархив рассказал о самых интересных запросах москвичей
В учреждения Главархива Москвы за прошедшие десять месяцев 2019-го поступило более ста тысяч обращений. Читальные залы архива посетили почти 32 тысяч пользователей, для работы им было выдано около 170 тысяч дел.
Как отмечается на официальном сайте мэра столицы, в Архивном фонде Москвы хранятся документы органов власти, предприятий, учреждений и организаций столицы, а также личные собрания и фото-аудио-видео документы. Старейшие источники датируются концом XVIII века.
Специалисты подчёркивают, что материалам архива обращаются по самым различным вопросам: от установления родства до изучения документов об истории архитектуры города, его памятниках и знаковых объектов. Кроме того, жители столицы ищут в архиве документацию по истории городского транспорта.
Сотрудники Главархива Москвы рассказали, что приоритетной темой исследователей москвичей является поиск генеалогической информации о родственниках, истории своей семьи на основании документов дворянских родов, спискам купцов, по личным делам студентов и преподавателей московских вузов, а также метрическим книгам и исповедным ведомостям православных церквей, книгам московских мечетей, синагог, лютеранских и католических храмов Московской губернии.
А вот одним из специфических видов обращений в архив являются запросы о подтверждении национальности умерших родственников.
Ранее НСН писала, что Главархив Москвы рассекретил более 50 документов о деятельности партизан в годы Великой Отечественной войны. Из тени грифа «секретно» вышли материалы о работе подпольщиков в Истринском, Клинском и Краснополянском районах в 1941-1942 годах.
Отмечается, что с начала года рассекречено около 30 тысяч документов, раскрывающих новые исторические факты. Работы архива вызывают интерес горожан — так, в 2019 году выставочные проекты, в том числе виртуальные, посетили около семи тысяч человек.
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