Итальянский шеф-повар рассказал о любимом блюде Путина

По его словам, в отличие от действующего главы российского государства экс-президент Дмитрий Медведев «скорее гурман»

Шеф-повар отметил, что Путин ест немного, в том числе в ходе публичных мероприятий.

Также Дзаго уточнил, что российскому лидеру нравится мочетта - вяленое нежирное мясо, которое традиционно готовят на родине повара в Валле-д'Аоста.

Ранее президент Ассоциации кулинаров России, экс-директор комбината питания «Кремлёвский» Виктор Беляев рассказал, что Иосиф Сталин любил есть сытные мясные бульоны, харчо и солянку, Михаил Горбачев предпочитал суп-пюре, а Леонид Брежнев - борщ и суп из баранины с крупой.