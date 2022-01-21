Итальянский шеф-повар рассказал о любимом блюде Путина
Работающий в России итальянский шеф-повар Мирко Дзаго в интервью изданию La Repubblica заявил, что президент России Владимир Путин предпочитает традиционную кухню.
По его словам, в отличие от действующего главы российского государства экс-президент Дмитрий Медведев «скорее гурман»
Шеф-повар отметил, что Путин ест немного, в том числе в ходе публичных мероприятий.
Также Дзаго уточнил, что российскому лидеру нравится мочетта - вяленое нежирное мясо, которое традиционно готовят на родине повара в Валле-д'Аоста.
Ранее президент Ассоциации кулинаров России, экс-директор комбината питания «Кремлёвский» Виктор Беляев рассказал, что Иосиф Сталин любил есть сытные мясные бульоны, харчо и солянку, Михаил Горбачев предпочитал суп-пюре, а Леонид Брежнев - борщ и суп из баранины с крупой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru