Итальянский шеф-повар рассказал о любимом блюде Путина

Работающий в России итальянский шеф-повар Мирко Дзаго в интервью изданию La Repubblica заявил, что президент России Владимир Путин предпочитает традиционную кухню.

Букингемский дворец ищет трех новых поваров

По его словам, в отличие от действующего главы российского государства экс-президент Дмитрий Медведев «скорее гурман»

Шеф-повар отметил, что Путин ест немного, в том числе в ходе публичных мероприятий.

Также Дзаго уточнил, что российскому лидеру нравится мочетта - вяленое нежирное мясо, которое традиционно готовят на родине повара в Валле-д'Аоста.

Ранее президент Ассоциации кулинаров России, экс-директор комбината питания «Кремлёвский» Виктор Беляев рассказал, что Иосиф Сталин любил есть сытные мясные бульоны, харчо и солянку, Михаил Горбачев предпочитал суп-пюре, а Леонид Брежнев - борщ и суп из баранины с крупой.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕдаКулинарияВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры