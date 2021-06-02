Букингемский дворец ищет трех новых поваров
Букингемский дворец приглашает на работу повара де-парти и двух старших поваров. Вакансии опубликованы на сайте официальной резиденции британских монархов.
Соискателям предлагают «конкурентные зарплаты» и пакет льгот: 33-дневный отпуск (включая праздничные дни), пенсионную схему с 15% взносами работодателя, дежурное питание. Повара будут проживать в Лондоне и выезжать в другие королевские резиденции.
Кандидатам предстоит «готовить разнообразные меню для самых разных мероприятий, развивая новые навыки, которые помогут вам сделать следующий шаг в карьере».
Соискателям необходим опыт работы, умение работать в команде, коммуникативные навыки, способность «уложиться в установленные сроки и обеспечить своевременную доставку еды». Букингемский дворец обещает взаимодействие с «качественными ингредиентами и высококвалифицированными коллегами» и «поддержку для роста в профессии».
Отмечается, что вакансии будут закрыты 8 июня в 23:55 по местному времени.
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