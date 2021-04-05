Экс-повар Кремля рассказал о любимых супах правителей России

Президент Ассоциации кулинаров России, экс-директор комбината питания «Кремлёвский» Виктор Беляев рассказал о предпочтениях правителей России в меню супов.

По информации Беляева, Сталин любил есть сытные мясные бульоны, харчо и солянку, а Горбачев - суп-пюре. В свою очередь, Брежнев отдавал предпочтение традиционному русскому супу - борщу, а также любил суп из баранины с крупой.



Беляев отметил, что современные правители России предпочитают европейскую кухню, в частности, нынешний президент Владимир Путин любит супы-пюре. «Но на Волге мы как-то варили уху, и он с удовольствием ел», – рассказал он в эфире «Радио 1».

В понедельник 5 апреля отмечается Международный день супов.