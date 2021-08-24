Итальянские ученые спрогнозировали новую пандемию
В ближайшие 60 лет человечество ожидает новая пандемия, которая по своим последствиям будет похожа на пандемию коронавируса. Об этом сообщили ученые из университета Падуи в Италии, результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые проанализировали распространение болезней в мире с помощью статистического анализа и пришли к выводу, что следующая глобальная вспышка случится к 2080 году.
Отмечается, что экстремальные пандемии нельзя считать редким явлением, на это могут влиять такие факторы, как рост населения, загрязнение окружающей среды и изменение продовольственной системы.
Ранее ученые из Орхусского университета в Дании пришли к выводу, что мозг человека на основе анализа ритма и темпа прослушанной части мелодии способен додумать ее продолжение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- СМИ: Порошенко облили зеленкой в центре Киева
- Итальянские ученые спрогнозировали новую пандемию
- Бортпроводник раскрыл секреты своей профессии
- Канделаки прокомментировала уход Арустамяна с «Матч ТВ»
- Минобороны РФ подписало контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон»
- СМИ: Путин поручил найти генерального спонсора для ФК «Нижний Новгород»
- Нобель Арустамян ушёл с «Матч ТВ» из-за интервью с Мамаевым
- Путин уволил замглавы Следственного комитета РФ
- Власти Ирана заявили, что «угнанный» в Афганистане украинский самолёт вернулся в Киев
- Поргина жёстко раскритиковала массовые увольнения в театре имени Ермоловой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru