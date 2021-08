Итальянские ученые спрогнозировали новую пандемию

В ближайшие 60 лет человечество ожидает новая пандемия, которая по своим последствиям будет похожа на пандемию коронавируса. Об этом сообщили ученые из университета Падуи в Италии, результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые проанализировали распространение болезней в мире с помощью статистического анализа и пришли к выводу, что следующая глобальная вспышка случится к 2080 году.

Отмечается, что экстремальные пандемии нельзя считать редким явлением, на это могут влиять такие факторы, как рост населения, загрязнение окружающей среды и изменение продовольственной системы.

