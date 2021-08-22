Ученые рассказали о способности мозга предсказывать будущее

Ученые предложили участникам эксперимента распознавать отдельные музыкальные фразы посреди мелодий. 38 испытуемых слушали произведения Баха. Они могли приостанавливать и возобновлять музыку. А время, в течение которого слушатели задерживались на каждой фразе, фиксировали ученые.

Другой группе испытуемых было предложено слушать одни и те же музыкальные отрезки и оценить полноту их звучания. Выяснилось, что слушатели задерживались дольше на мелодиях, которые заканчивались большей неопределенностью, сообщает РИА Новости.

«Мы смогли показать, что люди склонны воспринимать "недостроенную музыку" как окончание музыкальной мысли. Наше исследование позволит нам лучше понять, как человеческий мозг приобретает новые знания о языке или движениях», — говорится в исследовании.

По мнению ученых, люди анализируют статистическую информацию окружающего мира не только для «предсказаний», но и для разбивки непрерывной и сложной информации на мелкие и понятные данные.

Вирусолог Михаил Щелканов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» с недоверием отнесся к информации авторитетного медицинского журнала The Lancet о том, что у переболевших коронавирусом выявлено необратимое снижение интеллекта.

«То, что публикует The Lancet, – довольно смелое заявление и думаю, что оно все-таки не подтвердится. У меня таких данных нет. При всем уважении к The Lancet - это их ответственность. При этом любое заболевание не проходит бесследно, тем более такое системное, как острое респираторное. Мы об этом всегда напоминали, когда говорили и про грипп, и про другие эпидемические коронавирусы, которые были известны до SARS-CoV-2», - сказал Щелканов.

