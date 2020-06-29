В июле самолеты в Крым будут летать в пять раз чаще
Из Москвы в Симферополь и обратно в июле будет совершено в пять раз больше рейсов, чем в июне. Речь идет о 2684 рейсах из столицы вместо 576. Об этом сообщает КИА со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта «Симферополь».
Международный аэропорт Симферополь в июле обслужит 2684 рейсов из Москвы. Это почти в 5 раз превысит показатели первого месяца лета, когда крымская воздушная гавань приняла и отправила 576 московских рейса. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Отмечается, что в июле сразу три авиакомпании (S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и «ИрАэро») будут летать на полуостров даже по сравнению с июлем 2019 года. Всего в Крым совершают рейсы десять авиакомпаний.
После частичной отмены ограничений, связанных с пандемией коронавируса, авиакомпании активно начали восстанавливать перевозки в Крым из Москвы. В аэропорту отмечают начало восстановления туристической и деловой активности Крыма.
Ранее министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко сообщил, что в июле полуостров может принять до полутора миллионов туристов.
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