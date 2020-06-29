В июле самолеты в Крым будут летать в пять раз чаще

Из Москвы в Симферополь и обратно в июле будет совершено в пять раз больше рейсов, чем в июне. Речь идет о 2684 рейсах из столицы вместо 576. Об этом сообщает КИА со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта «Симферополь».

Международный аэропорт Симферополь в июле обслужит 2684 рейсов из Москвы. Это почти в 5 раз превысит показатели первого месяца лета, когда крымская воздушная гавань приняла и отправила 576 московских рейса. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.