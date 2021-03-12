Франция одобрила применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson
Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) одобрил использование на территории страны однокомпонентной вакцины от COVID-19 компании Janssen (подразделения Johnson & Johnson - прим. ред.). Об этом сообщает BFMTV.
HAS рекомендовал вакцину как предпочтительную для использования в зонах активного распространения вируса. Препарат рекомендован лицам старше 18 лет, кроме того, вакцина разрешена людям старше 65 лет и лицам с повышенным риском развития коронавируса в тяжелой форме.
Ранее Всемирная организация здравоохранения включила вакцину Janssen в список препаратов для экстренного применения, а также одобрила ее использование в рамках международного механизма обеспечения доступа к вакцинам COVAX.
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