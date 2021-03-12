Франция одобрила применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson

HAS рекомендовал вакцину как предпочтительную для использования в зонах активного распространения вируса. Препарат рекомендован лицам старше 18 лет, кроме того, вакцина разрешена людям старше 65 лет и лицам с повышенным риском развития коронавируса в тяжелой форме.

Ранее Всемирная организация здравоохранения включила вакцину Janssen в список препаратов для экстренного применения, а также одобрила ее использование в рамках международного механизма обеспечения доступа к вакцинам COVAX.

