Франция одобрила применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson

Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) одобрил использование на территории страны однокомпонентной вакцины от COVID-19 компании Janssen (подразделения Johnson & Johnson - прим. ред.). Об этом сообщает BFMTV.

ВОЗ одобрила вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования

HAS рекомендовал вакцину как предпочтительную для использования в зонах активного распространения вируса. Препарат рекомендован лицам старше 18 лет, кроме того, вакцина разрешена людям старше 65 лет и лицам с повышенным риском развития коронавируса в тяжелой форме.

Ранее Всемирная организация здравоохранения включила вакцину Janssen в список препаратов для экстренного применения, а также одобрила ее использование в рамках международного механизма обеспечения доступа к вакцинам COVAX.

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ФОТО: pixabay.com
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