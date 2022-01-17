Производитель процессоров «Эльбрус» предупредил об их невостребованности из-за новых критериев для техники

Изменения кабмина вводят балльную систему оценки техники для включения в реестр отечественной радиоэлектронной продукции, а также отсрочку до 2024 года на обязательное использование российских процессоров. К январю 2022 года в перечень должны быть включены производители систем хранения данных, компьютеров и ноутбуков, материнских плат, SSD-дисков, использующие отечественные процессоры. К 2023 году объекты критической инфраструктуры смогут закупать продукцию только из этого списка.

Гендиректор МЦСТ направил в Минфин, Минэкономразвития, Минцифры и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обращение, предложив отказаться от поправок и отделить оборудование с отечественными процессорами от локализованной продукции. Как отметил Ким, предложенные изменения противоречат Доктрине информационной безопасности и Стратегии развития электронной промышленности до 2030 года. Эксперт отмечает, что необходимые баллы можно будет набрать и без применения российского процессора либо монтажа в России материнских плат, а всего лишь используя произведенные в РФ второстепенные электронные модули.

Ким подчеркивает, что такая ситуация спровоцирует резкое понижение спроса на чипы российских поставщиков и сделает запасы процессоров и комплектующих на складах невостребованными.

По данным Минпромторга, проект постановления правительства проходит межведомственное согласование. Как отметил представитель министерства, ежегодно критерии получения проходных баллов будут возрастать, и со временем станет невозможным включение в реестр продукции без использования российского процессора.

