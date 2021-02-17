«История Ромео и Джульетты». Гусев о правилах для детей-безбилетников

«Я предвижу ситуации сильнее, чем «Ромео и Джульетта». Если ему уже 16, а ей 15», – сказал он.

Также Гусев в эфире НСН отметил, что «удаленка», по его мнению, надоела всем россиянам, а те, кто заявляет обратное, просто хотят сменить место работы.

