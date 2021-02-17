«История Ромео и Джульетты». Гусев о правилах для детей-безбилетников
Спортивный комментатор в эфире НСН отметил драматичность новых правил для неоплатившей проезд молодежи.
Госдума запретила высаживать пассажиров общественного транспорта младше 16 лет, даже если они не оплатили проезд.
В связи с нововведением спортивный комментатор Виктор Гусев в беседе с НСН предрек драмы, интереснее, чем в «Ромео и Джульетте».
«Я предвижу ситуации сильнее, чем «Ромео и Джульетта». Если ему уже 16, а ей 15», – сказал он.
Также Гусев в эфире НСН отметил, что «удаленка», по его мнению, надоела всем россиянам, а те, кто заявляет обратное, просто хотят сменить место работы.
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