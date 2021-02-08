Преимущество при поступлении в вузы получат дети российских силовиков
Дети сотрудников МВД России и Росгвардии получат преимущество при поступлении в вузы, сообщают «Известия».
Проект закона уже поддержал кабмин РФ. В нем этой категории абитуриентов предлагается дать преимущественное право зачисления в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии. Однако для этого родители абитуриентов должны проработать в органах правопорядка более 20 лет.
Как отмечает правительство России, дети силовиков смогут воспользоваться преимуществом только при условии успешного прохождения вступительных испытаний.
Благодаря увеличению бюджетных мест претендовать на бесплатное обучение в российских вузах смогут 60% выпускников школ, сообщил ранее президент РФ Владимир Путин.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин во время онлайн-брифинга НСН заявил, что выделенные доплаты не смогут компенсировать инфляцию. По его словам, российские школы находятся на региональных бюджетах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru