Преимущество при поступлении в вузы получат дети российских силовиков

Дети сотрудников МВД России и Росгвардии получат преимущество при поступлении в вузы, сообщают «Известия».

Проект закона уже поддержал кабмин РФ. В нем этой категории абитуриентов предлагается дать преимущественное право зачисления в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии. Однако для этого родители абитуриентов должны проработать в органах правопорядка более 20 лет.