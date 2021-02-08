Преимущество при поступлении в вузы получат дети российских силовиков

Дети сотрудников МВД России и Росгвардии получат преимущество при поступлении в вузы, сообщают «Известия».

Проект закона уже поддержал кабмин РФ. В нем этой категории абитуриентов предлагается дать преимущественное право зачисления в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии. Однако для этого родители абитуриентов должны проработать в органах правопорядка более 20 лет.

Путин рассказал об увеличении числа бюджетных мест в вузах

Как отмечает правительство России, дети силовиков смогут воспользоваться преимуществом только при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

Благодаря увеличению бюджетных мест претендовать на бесплатное обучение в российских вузах смогут 60% выпускников школ, сообщил ранее президент РФ Владимир Путин.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин во время онлайн-брифинга НСН заявил, что выделенные доплаты не смогут компенсировать инфляцию. По его словам, российские школы находятся на региональных бюджетах.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:СиловикиСтудентывузы
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