«История и английский»: Учителя объяснили «чехарду» с обновлением учебников
Всеволод Луховицкий заявил НСН, что поправки вносятся обычно в учебники истории и английского, поэтому школам приходится обновлять закупленные материалы.
Учебники в российских школах рекомендуются профильными министерствами минимум на пять лет, в последнее время правки вносятся в пособия по истории, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов потребовал от Минпросвещения и Минобрнауки устранить «чехарду» с постоянно меняющимися учебными пособиями. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы сенаторов на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, где рассматривалась его кандидатура перед назначением на новый срок, передает РИА Новости. Луховицкий отметил, что новый список учебников утверждается каждый год.
«Это дело не прокурора, а Рособрнадзора, который обязан как раз задавать такой вопрос. Учебники меняются в соответствии с существующим законодательством. Есть список рекомендованных учебников, он утверждается раз в год. Почему меняется тот или иной учебник, надо спрашивать комиссию, которая рекомендует одни учебники, а другие не рекомендует. Что касается внесения новых поправок, это может касаться теоретически учебника истории и английского языка. Поправки в учебники математики, биологии, например, не вносятся так часто», - отметил он.
По его словам, учебники из рекомендованного списка закупает школа, родителей могут в добровольном порядке попросить купить дополнительные учебные материалы.
«Рекомендованный учебник не может покупать родитель ребенка. Такие учебники приобретает школа. Рекомендацию учебник получает минимум на пять лет. Исключения могут составлять дополнительные учебные пособия, на которые не предусмотрено финансирование. О таком учитель может просить родителей купить, но заставить точно не может. Сейчас возникает такая проблема с учебниками английского. Так как учителя предпочитают, например, учебники на базе британских, а сейчас они не попадают в список рекомендованных. Поэтому родителей просят покупать дополнительно иногда», - добавил собеседник НСН.
Ранее первое в России пособие по искусственному интеллекту для учащихся с 5 по 9 класс подготовило издательство «Просвещение». В частности, пособия призваны объяснить работу с такими приложениями как GigaChat и Kandinsky. Кроме того, школьники смогут научиться создавать тексты и иллюстрации с помощью нейросетей, передает «Радиоточка НСН».
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