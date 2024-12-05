Глава Минпросвещения Кравцов поставил вопрос о единых методиках работы в детских садах

О необходимости единых методик работы воспитателей в детских садах по аналогии с единым образовательным пространством в российских школах, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сообщает «Российская газета».

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Министр подчеркнул, что дошкольное образование - самостоятельный и важный этап воспитания и развития ребенка. По его словам, сейчас необходимо подумать над повышением его значимости.

Кравцов также призвал совершенствовать работу по подготовке директоров и воспитателей детсадов.

Ранее Кравцов заявил, что единые учебники по всем предметам планируют подготовить до 2029 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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