Эксперт: Поляки не пригласили Россию, чтобы не потерять Украину

Россию не пригласили в Польшу на памятное мероприятие в честь начала Второй мировой войны, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Польши. На годовщину нападения нацистской Германии пригласили участников НАТО, Евросоюза, а также Белоруссию и Украину.

В эфире НСН старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев рассказал, почему Россия не вошла в список приглашенных стран.

«У нас очень глубокие расхождения во взглядах на тему Второй Мировой войны. Кроме того, надо учесть, кто сейчас у власти в Польше. Когда там была либеральная партия «Гражданская платформа», невзирая на расхождения, нас все-таки приглашали. Потом к власти пришла партия националистического толка «Право и справедливость» и поставила вопрос ребром в этом отношении. У нас непримиримые противоречия в отношении результатов Второй Мировой. Правящая партия считает, что СССР является в той же степени виновником во Второй Мировой, как и Германия. Они полагают, что одна оккупация сменилась другой. Пока Россия этого не признает, нет смысла ее приглашать. Однако далеко не все поляки разделяют точку зрения правящей партии. Если бы была другая власть, нас бы пригласили, но, к сожалению, сейчас там не договороспособная власть» - отметил он.

Он также объяснил, что Украину и Белоруссию пригласили, чтобы заманить их в НАТО и ЕС.

«Поляки пригласили Украину, потому что действует циничный политический расчет. Если они оттолкнутся от Украины, то потеряют ее. А Украина для правящей партии - «поле боя» с Россией. По той же причине пригласили Белоруссию. С Лукашенко, с традиционным режимом отношения крайне плохие. Более того, Лукашенко – «персона нон грата», ему запрещен въезд в Польшу. Есть надежда сбить клин в отношениях и не потерять Украину. Невзирая на расхождения, поляки надеются наладить отношения с Украиной. А именно помочь войти в ЕС и НАТО. Конечно, исторические споры все еще есть и звучат очень громко, но когда происходят значимые события, на них закрывают глаза. В отношении нас ни на что закрывать глаза не собираются, так как мы являемся основным правопреемником Советского Союза, соответственно должны нести ответственность. Украина правопреемницей СССР не является, поэтому она за это ответственности не несет, а мы – должны» - заключил он.

Ранее Вадим Волобуев также заявил НСН, что изменения в отношениях России и Польши наступят нескоро.

