Историк: Токсикологическую экспертизу тела Ленина не проводили

«Официальной причиной смерти Ленина объявили кровоизлияние в мозг в результате развития атеросклероза сосудов головного мозга. Но все врачи признавали, что болезнь у пациента протекала странно и нетипично», – отметил историк.

Быстрое улучшение состояния здоровья в начале января 1924 года, а затем - резкое ухудшение и смерть в конце месяца тоже было странным. отметил Алексей Гусев.

Он также напомнил, что решение бальзамировать тело Ленина большевики приняли без учета мнения его вдовы Надежды Крупской, брата Дмитрия Ульянова и сестер. Забальзамированное тело вождя русской революции поместили в Мавзолей на Красной площади и 1 августа 1924 года открыли для посетителей, напоминает Tekegram-канал «Радиоточка НСН».





