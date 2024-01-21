Историк: Токсикологическую экспертизу тела Ленина не проводили
Токсикологическое исследование тела основателя и первого главы советского государства Владимира Ульянова (Ленина) не проводили. Об этом рассказал кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Гусев в интервью «Ленте.ру».
«Официальной причиной смерти Ленина объявили кровоизлияние в мозг в результате развития атеросклероза сосудов головного мозга. Но все врачи признавали, что болезнь у пациента протекала странно и нетипично», – отметил историк.
Быстрое улучшение состояния здоровья в начале января 1924 года, а затем - резкое ухудшение и смерть в конце месяца тоже было странным. отметил Алексей Гусев.
Он также напомнил, что решение бальзамировать тело Ленина большевики приняли без учета мнения его вдовы Надежды Крупской, брата Дмитрия Ульянова и сестер. Забальзамированное тело вождя русской революции поместили в Мавзолей на Красной площади и 1 августа 1924 года открыли для посетителей, напоминает Tekegram-канал «Радиоточка НСН».
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