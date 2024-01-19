ВЦИОМ: За скорейшее перезахоронение Ленина выступили 30% россиян
Треть россиян считает, что нужно перезахоронить тело Владимира Ленина на кладбище как можно скорее, 27% также поддерживают захоронение, но только тогда, когда уйдет поколение, для которого Ленин по-прежнему дорог. Соответствующие данные следуют из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно данным, 33% считают, что тело нужно оставить в мавзолее, затруднились с ответом 10%. Кроме того, 32% респондентов ответили, что необходимо принять в самое ближайшее время решение о дальнейшем пребывании тела Ленина в Мавзолее.
Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 30 декабря 2023 года и 17 января 2024 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ, юрист Юрий Синельщиков в интервью НСН назвал недоумками тех, кто разрушил памятник Владимиру Ленину в Астрахани, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru