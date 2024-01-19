ВЦИОМ: За скорейшее перезахоронение Ленина выступили 30% россиян

Согласно данным, 33% считают, что тело нужно оставить в мавзолее, затруднились с ответом 10%. Кроме того, 32% респондентов ответили, что необходимо принять в самое ближайшее время решение о дальнейшем пребывании тела Ленина в Мавзолее.

Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 30 декабря 2023 года и 17 января 2024 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ, юрист Юрий Синельщиков в интервью НСН назвал недоумками тех, кто разрушил памятник Владимиру Ленину в Астрахани, передает «Радиоточка НСН».

