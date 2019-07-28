Историк предложил альтернативный взгляд на крещение Руси

В День крещения Руси, отмечaемый 28 июля, Пaтриaрх Московский и всея Руси Кирилл возглaвил крестный ход к пaмятнику князю Влaдимиру нa Боровицкой площaди в Москве. Крестный ход нaчaлся после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

Зa прошедшие годы произошло кaчественное изменение взглядa нa этот прaздник и личность князя Влaдимирa, который крестил Русь. Так считaет зaместитель председaтеля Синодaльного отделa по взaимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вaхтaнг Кипшидзе.

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в эфире НСН поднял ряд вопросов, поиск ответы на которые может изменить современное восприятие событий, связанных с крещением Руси.

«Необходимо разобраться с понятием «факт крещения Руси». Что за этим стоит, крайне непонятно. Об этом скажет любой историк, который занимается изучением фактов, а не пропагандой. Нельзя рассматривать крещение Руси изолированно от других событий. Во второй половине Х века прошла целая серия крещений, куда укладывается и крещение Киева и князя Владимира. Крещения были во всех соседних восточно-европейских странах. Процесс патронировала династия германских императоров Оттонов, которые действовали вместе с римским папой. Их целью была экспансия власти на восток и на север. Результатом стали крещения в Скандинавии, Дании, Польше, Чехии и Киевской Руси. Этот факт подтвержден документами и не вызывает сомнения. Через его призму и стоит оценивать события, которому сегодня нас призывают радоваться.

Сама фигура князя Владимира более чем сомнительная. У нас его считают святым. Но Рим тоже признал его святым. В 1634 году римский папа Урбан VII официально причисли его к лику святых. В то время был в Киеве очень энергичный церковный деятель, который позднее стал настоятелем Киево-Печерской Лавры, митрополитом Киевским, - Петр Могила. Он и устроил в Ватикане канонизацию князя Владимира. Почему? Потому что за несколько лет до этого обнаружил останки князя Владимира и его супруги Анны, византийской принцессы. Но об этом не принято говорить. Надо разбираться со всеми этими фактами, а не оголтело радоваться!» - призвал историк.



Ранее Александр Пыжиков в интервью НСН рассказал, зачем Кучме стоит почитать «Киевский синопсис», впервые изданный в 1674 году в типографии Киево-Печерской лавры.



