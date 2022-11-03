Сванидзе поддержал позицию Медицинского по преподаванию истории в школе
Идея сделать преподавание истории интересным и уйти от зубрежки, бесспорно, хороша, однако важно понимать, что в нее вкладывается, сказал НСН Николай Сванидзе.
Преподаватели истории должны делать акцент не на зазубривании дат, а на понимании школьниками сути предмета, иначе ценность обучения сходит на нет, сказал НСН член Совета по правам человека при президенте, журналист и публицист Николай Сванидзе.
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Ранее помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в ходе просветительского марафона «Знание о героях» заявил, что преподавание истории в школах нужно сделать интересным и неформальным и уйти от «зазубривания». Он также отметил важность восприятия школьниками обучения с интересом и понимания логики исторического процесса. Сванидзе согласился со словами Мединского.
«Идея, конечно, хороша, но вопрос, что Мединский в нее вкладывает. Надо преподавать историю так, чтобы дети понимали, о чем идет речь, а не зубрили даты, которые все равно вылетят из головы, а понимания не будет», — сказал Сванидзе.
Также собеседник НСН задался вопросом, что Мединский понимает под фальсификацией истории.
«Боюсь, что у нас с ним разное понимание фальсификации. То, что фальсификация — лишь следствие, а бороться надо с причинами, это общие слова. Все равно, что сказать, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным», — отметил он.
В заключение Сванидзе добавил, что уровень преподавания истории в школе во многом зависит от личных качеств учителя.
Ранее Сванидзе заявил, что дополнительные курсы по истории для российских старшеклассников не следует вводить, если они будут использоваться для пропаганды.
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