Историк назвал страну, ради которой Гитлер готов был сдать Берлин

По словам эксперта, намереваясь воевать с Советским Союзом, руководство Венгрии пыталось поставить под ружье практически все мужское население – от 12 до 70 лет. Однако, эти одиозные приказы на простых венгров в большинстве случаев не действовали.

«Но нельзя сказать, все венгры были ярыми нацистами, многие уклонялись от призыва, венгерские части в полном составе переходили на сторону советских войск», - сказал историк.

Он напомнил, что части советской армии завершили освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков четвертого апреля 1945 года. Почти полгода продолжались бои за освобождение Венгрии, в ходе которых погибли более 200 тысяч советских воинов.

Ранее НСН писала, что Венгрия недовольная языковой политикой Киева, которая предусматривает обязательное использование украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами и сферой обслуживания, поскольку она ущемляет в правах этнических венгров, живущих в Закарпатье.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН заявил, что у Зеленского есть все шансы смягчить языковой закон.

