Историк назвал страну, ради которой Гитлер готов был сдать Берлин
Венгрия оставалась преданным союзником Германии во времена Третьего рейха, Гитлер ради ее поддержки готов был пожертвовать Берлином. Об этом рассказал РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
Гитлер был заинтересован в союзе с Венгрией не только из-за преданности ее руководства идеям Третьего рейха, но и потому, что в стране размещались производства, потеря которых привела бы Берлин к военному краху.
«Венгрия была самым преданным и последним союзником германского Третьего рейха. Фюрер в приватных беседах часто говорит, что лучше оставить Берлин, чем потерять Венгрию. Был для этого и практический момент, здесь размещалось большое количество военных заводов и находилось два источника нефти, в которой вермахт испытывал острую потребность. Потеря этих индустриальных районов означала проигрыш в войне», - заявил Никита Буранов.
По словам эксперта, намереваясь воевать с Советским Союзом, руководство Венгрии пыталось поставить под ружье практически все мужское население – от 12 до 70 лет. Однако, эти одиозные приказы на простых венгров в большинстве случаев не действовали.
«Но нельзя сказать, все венгры были ярыми нацистами, многие уклонялись от призыва, венгерские части в полном составе переходили на сторону советских войск», - сказал историк.
Он напомнил, что части советской армии завершили освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков четвертого апреля 1945 года. Почти полгода продолжались бои за освобождение Венгрии, в ходе которых погибли более 200 тысяч советских воинов.
Ранее НСН писала, что Венгрия недовольная языковой политикой Киева, которая предусматривает обязательное использование украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами и сферой обслуживания, поскольку она ущемляет в правах этнических венгров, живущих в Закарпатье.
Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН заявил, что у Зеленского есть все шансы смягчить языковой закон.
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