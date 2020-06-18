Историк моды Александр Васильев переболел COVID-19
Историк моды Александр Васильев переболел коронавирусной инфекцией. Об этом пишет РИА Новости, подчеркивая, что он проходил лечение в больнице в Коммунарке. Сообщается, что Васильев провел под наблюдением медиков 10 дней.
Между тем, в середине мая стало известно, что COVID-19 перенес и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Об этом он рассказал на совещании с Владимиром Путиным. Фальков стал ещё одним министр, у которого подтвердилась коронавирусная инфекция. Ранее COVID-19 подтвердился у главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой, а 30 апреля стало известно, что положительный тест на коронавирус сдал Михаил Мишустин
Кроме того, коронавирусную инфекцию ранее диагностировали у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и его супруги Татьяны Навки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru