Эмин Агаларов рассказал, как переболел COVID-19
Певец и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов во время Инстаграм-эфира с оперным певцом Юсифом Эйвазовым рассказал, что переболел коронавирусом COVID-19.
По словам Агаларова, температуры у него не было, и неладное он заподозрил, только когда перестал различать запахи и чувствовать вкус пищи.
Певец рассказал, что перед поездкой на работу побрызгался одеколоном, но тот как будто был пустой. За завтраком он понял, что и еда стала безвкусной.
«Я вызвал врача, он приехал в скафандре и взял мазки. И у меня всё подтвердилось. Это было чуть больше двух недель тому назад. Сегодня у меня все анализы чистые, выработаны антитела», - отметил Агаларов.
Две недели певцу пришлось просидеть на карантине в полном одиночестве. Певец признался, что такого в его жизни не было никогда. «Так что встретился с самим собой впервые за 40 лет и был удивлен встрече с этим человеком», - цитирует Агаларова "Дни.ру".
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