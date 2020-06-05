Эмин Агаларов рассказал, как переболел COVID-19

Певец и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов во время Инстаграм-эфира с оперным певцом Юсифом Эйвазовым рассказал, что переболел коронавирусом COVID-19.

По словам Агаларова, температуры у него не было, и неладное он заподозрил, только когда перестал различать запахи и чувствовать вкус пищи.

Певец рассказал, что перед поездкой на работу побрызгался одеколоном, но тот как будто был пустой. За завтраком он понял, что и еда стала безвкусной.

«Я вызвал врача, он приехал в скафандре и взял мазки. И у меня всё подтвердилось. Это было чуть больше двух недель тому назад. Сегодня у меня все анализы чистые, выработаны антитела», - отметил Агаларов.

Две недели певцу пришлось просидеть на карантине в полном одиночестве. Певец признался, что такого в его жизни не было никогда. «Так что встретился с самим собой впервые за 40 лет и был удивлен встрече с этим человеком», - цитирует Агаларова "Дни.ру".

