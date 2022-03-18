Источник: YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели
Стриминговый видеосервис YouTube могут заблокировать в России до конца следующей недели, а возможно уже сегодня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, близкий к Роскомнадзору.
Согласно информации, YouTube должны были заблокировать еще на прошлой неделе, но из-за блокировки Instagram процедуру пришлось отложить, «чтобы не все сразу».
Ранее экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что у России более чем достаточно оснований для блокировки YouTube, которую в экспертном сообществе ждут уже две недели. По его словам, блокировка популярного в России видеохостинга может произойти в любой момент.
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