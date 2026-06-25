СМИ: Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим в стране за 126 лет
Землетрясение в Венесуэле стало самым сильным в республике с 1900 года. Об этом пишет New York Times ссылаясь на данные Геологической службы США.
Ранее в Венесуэле зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5, пишет RT. Из-за землетрясения погибли как минимум 32 человека, более 700 пострадали.
«Землетрясение магнитудой 7,5... стало самым сильным землетрясением, зафиксированным в стране или у ее побережья с 1900 года», - отмечает СМИ.
Между тем американская геологическая служба спрогнозировала, что экономический ущерб после стихийного бедствия составит от 1 до 5% ВВП Венесуэлы.
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