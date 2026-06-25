СМИ: Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим в стране за 126 лет

Ранее в Венесуэле зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5, пишет RT. Из-за землетрясения погибли как минимум 32 человека, более 700 пострадали.

«Землетрясение магнитудой 7,5... стало самым сильным землетрясением, зафиксированным в стране или у ее побережья с 1900 года», - отмечает СМИ.

Между тем американская геологическая служба спрогнозировала, что экономический ущерб после стихийного бедствия составит от 1 до 5% ВВП Венесуэлы.

