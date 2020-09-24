Источник: Власти Москвы не планируют закрытие города

Столичные власти не планируют закрытие города ни в текущий момент, ни с октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, экономика столицы продолжит работать в прежнем режиме несмотря на рост числа заражений коронавирусом.

Между тем, ранее стало известно, что с 1 октября планируется ввести ограничения для горожан в возрасте 65+. В частности, им рекомендуется перейти на удаленный режим работы и не пользоваться общественным транспортом.

В мэрии заявили, что за последнюю неделю ежедневное число госпитализаций заболевших COVID-19 в Москве увеличилось примерно на 30%.



