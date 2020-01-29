Источник сообщил об уходе Подгузова с поста главы «Почты России»

По данным источника агентства, Подгузов станет заместителем гендиректора в компании. Также агентству сообщили, что на пост главы в настоящее время рассматриваются помощник президента Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который в новом правительстве отвечает за цифровые технологии и связь.

Подгузов находился в должности гендиректора государственного почтового оператора с июля 2017 года. Как отмечает Интерфакс, его контракт с "Почтой России" заканчивается в 2024 году, решение о смене гендиректора по уставу компании принимает совет директоров.



