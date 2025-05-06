ВСУ атаковали мемориал героям ВОВ в Херсонской области

Украинские силы ударили по мемориалу павшим героям Великой Отечественной войны в Брилевке Алешкинского округа Херсонской области. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо.

Губернатор назвал случившееся «подлым ударом».

«В результате атаки памятник получил повреждения», - написал Сальдо в Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что подобная атака - проявление крайнего цинизма и вандализма.

Ранее в Приморье 37-летняя женщина изрисовала краской мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной, злоумышленница задержана, пишет 360.ru.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВСУПамятникиХерсон

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